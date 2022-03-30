Aleksandar Djordjevic: Her şey Rus takımlarının elenmesiyle başladı

Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta (erteleme) maçında Alman temsilcisi Alba Berlin'e 66-57'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre maça çok iyi başladıklarını belirten Aleksandar Djordjevic, ikinci çeyreğin bir açıklamasının bulunmadığı dile getirdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Çok zor bir durum. Aslında maça çok iyi başladık ama cevap verilmesi gereken zor anlarda cevap veremedik. Alba Berlin çok açık atışlar buldu. İkinci çeyreğin bir açıklaması yok. 7 günde 4 maç oynadık. Seyahatlerimiz vardı. Sakatlarımız yeni döndü ve daha maç formunda değiller. Bu yüzden sahadaki savaşma gücünün biraz düşük olduğunu gördük. İkinci yarıda karakter gösterdik. İyi bir dönüş oldu. Bu güzel bir özellikti ama sonunda kötü bir mağlubiyet oldu. Oyuncuların bu forma ve bu kulüp için daha fazla gururlu oynamalarını, karakter göstermelerini, o savaştıkları anları 40 dakika boyunca göstermelerini beklerdim. Rakibimiz oyun kurmada ve hücumda çok iyiydi. Kaptan dışında hücum silahımız yoktu. Takımı da tek başına onun sırtlamaması gerekirdi."

"Her şey Rus takımlarının elenmesiyle başladı"

"Aslında her şey Rus takımlarının elenmesiyle başladı. Hepsinin kafasında olan ve her gün konuştuğumuz bir konuydu. Çünkü elimizden alınan bir şey vardı, bir haksızlık vardı. Motive etmek ve onların düşmemesini sağlamak için sürekli konuştuk. Onun üzerine 15 gün seyirci önünde oynamadık. Real maçından beri üst üste 3 maç oynamak varken, evde özgüvenimizi, ritmimizi yakalamak varken, bunları yaşayamadık. Ertelemeler oldu. Üstüne yine sakatlıklarımız oldu. Henry 1 ay, Jan Vesely 3 ay, Barthel çok uzun süre yoktu. Barthel bu sezon evdeki ilk maçını oynadı. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşadık. Bunlar da gerçekler. Bu maçın için hazırdık, ateşliydik. Bir yandan Nando De Colo’nun uzun bir süreçten sonra, ritmini yakaladıktan sonra Baskonia’da sakatlanması… Yine bir plan hazırlıyorsunuz. 7 günde 4 maç oynarken, bir anda bütün durum değişiyor. Tekrar başka bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, bu duygusal olarak hepsini çökertiyor. Nando De Colo gerçekten mahvoldu. Çok iyi oynuyordu, maç ritmini yakalamıştı ve tam formdaydı. Olmadı ama. Liderinizi kaybedince tabii ki böyle şeyler zor olabiliyor. "



