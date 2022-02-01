Aleksandar Djordjevic: Ekstra efor ortaya koymamız gerekiyor

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek. ASVEL karşılaşması öncesi Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca ekstra eforla galibiyeti kovalamaları gerektiğini belirten Djordjevic, "Bu karşılaşmanın önemi, bir süredir eksiklerimiz nedeniyle yaşadığımız problemleri aşabilmemizi gerektiriyor. Anadolu Efes’e karşı aldığımız kötü sonuçtan sadece iki gün sonra bu maça çıkacağız. Enerjimizi toplamalı, birlikte hareket etmeli, bu birliktelik ve takım oyunuyla maç boyunca galibiyeti kovalamalıyız. Hem savunmada hem de hücumda ekstra efor ortaya koymamız gerekiyor. Çok agresif olmalı ve maç boyunca savunma performansımızı parkeye yansıtmalıyız. Taraftarlarımızın önünde oynayacağız ve bunun da avantajıyla galibiyet için elimizden gelenin en iyisini sergilemeliyiz. ASVEL, çok uzun ve fiziksel avantaja sahip isimleri var. Bu, onların en büyük avantajlarından biri. Çok akıllı oynamalı ve güçlü noktalarımızın farkına varmalıyız. Savunmada mutlaka onların hızına ve atletizmine cevap verebilmeliyiz. Özellikle kısa oyuncuları Chris Jones ve Elie Okobo çok yetenekli isimler. Bu nedenle topa baskıda çok etkili olmalıyız" ifadelerini kullandı.