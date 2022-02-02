Aleksandar Djordjevic: Çok zorlu ve sert bir karşılaşma bekliyorum

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. hafta maçında yarın AX Armani Exchange Milano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Aleksandar Djordjevic, çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, zorlu ve sert bir karşılaşma beklediğini dile getirdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Son dönemde önemli bir galibiyet serisi yakalayan, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Derin, sert ve güçlü bir kadroya sahipler. Öncelikle takım olarak gerekli enerjiyi bulabilmeliyiz. Bunun için de kendimize odaklanmalı ve özellikle İstanbul’daki karşılaşmayı nasıl kaybettiğimizi aklımızdan çıkarmadan, galibiyet için gereken ekstra eforu gururumuz ve karakterimizle bulmalıyız. Çünkü o maçta nasıl bir mağlubiyet aldığımızı çok iyi biliyoruz ve belki de bu, en büyük motivasyonumuz olacak. Çok zorlu ve sert bir karşılaşma bekliyorum."

Ahmet Düverioğlu: "En iyi mücadelemizi ortaya koyacağız"

Sarı-Lacivertli ekibin basketbolcusu Ahmet Düverioğlu ise karşılaşma ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "İki günde bir maça çıktığımız, oldukça yoğun bir dönemden geçiyoruz. Her karşılaşma öncesi kendimizi fiziksel ve mental olarak hazırlayabilmek en kilit nokta oluyor. Asvel’e karşı güzel bir galibiyet elde ettik. Şimdi önümüzde zorlu bir deplasman var. Milano çok iyi bir takım. Sezon genelinde çok iyi bir performans gösterdiler. İstanbul’da onlara karşı kaybetmiştik. Çok fazla eksiğimiz olsa da İtalya’da kazanabilmek için en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız. Datome ve Melli gibi iki eski dostu görmek de her zaman olduğu gibi harika olacak."



