Aleksandar Djordjevic: Çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında yarın Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Djordjevic, EuroLeague’deki en zorlu atmosferlerden birinde, çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"EuroLeague’deki en zorlu atmosferlerden birinde, çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Zalgiris bir önceki karşılaşmada ilk galibiyetini aldı. Daha iyi durumdalar ve dolu bir salonda, çok iyi bir atmosferde bizi ağırlayacaklar. Bu karşılaşmanın önemini biliyoruz. Maçın kaderini belirleyecek ufak detaylarda daha dikkatli ve iyi olmalıyız. Oyun planımızı uygulamada, organize olmada, şut performansımızda ve savunmadaki hatalarımızı azaltmada daha iyi iş çıkarmalıyız. Bu süreçte her zaman olduğu gibi takım olarak birlik göstereceğiz. Takım ruhumuzu ayakta tutmalıyız. Oyunumuzdaki bazı detayları iyileştirmeliyiz, çünkü ufak detaylar maçın sonucunu belirleyebiliyor. Birlikte, ekip olarak hareket etmeliyiz. Bu maç sezonun bizim için en önemli maçlarından biri ve biz de karşılaşmaya bu şekilde hazırlanıyoruz."



