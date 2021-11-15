Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 10. hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko'nun koçu Aleksandar Djordjevic, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Kendilerini zorlu bir haftanın beklediğini belirten Djordjevic, "Çok zorlu bir hafta ve deplasman serisi bizi bekliyor. Münih’te çok iyi bir atmosferin bizi karşılayacağını biliyorum. Odaklanmalı ve hazır olmalıyız. Bunu yaparken, sorunlarımızı bireysellikle değil, takım olarak göstereceğimiz efor ve birliktelikle çözebileceğimizi anlamalıyız. Prensiplerimize odaklanarak yolumuza devam etmeliyiz. Son karşılaşmamızda bazı oyuncularımızı dinlendirerek, EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşması için doğru enerjiyi yakalamaya çalıştık. Söylediğim gibi; önümüzde zorlu bir fikstür var ve deplasman maçlarımız devam ediyor. Çok akıllı davranmalı ve bu karşılaşmaları nasıl oynamamız gerektiğini anlamalıyız. Bayern Münih çok sert bir ekip. Çok sert ve tecrübeli savunmacılara sahipler. Münih’te kesinlikle çok fiziksel bir maç bizi bekliyor. Galibiyete uzanabilmek için bu sertliğe cevap verebilmek için hazır olmalıyız" dedi.