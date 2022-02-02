Aleksandar Djordjevic: Çok önemli bir galibiyet oldu

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Fransız temsilcisi LDLC ASVEL’i konuk etti. Sahadan 85-76'lık skorla galip ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aleksandar Djordjevic, maçı değerlendirerek, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Özellikle kadro açısından bulunduğumuz durumdan dolayı. Çok iyi enerjiyle başlamadık ama sonraki 37-38 dakika boyunca müthiş bir enerjiyle devam ettik. Asvel çok atletik ve hızlı oynayan bir takım. Bizim buna cevap vermemiz gerekiyordu. Birkaç oyuncu liderlik gösterdi; Guduric, oyun kuruculuğuyla, savunmasıyla takımı ateşledi. Dyshawn Pierre 1 hafta, 10 gündür bizimle idman yapamadı ama çok olumlu şekilde sahada kendini gösterdi. Şimdi sırada Milano maçı var. Enerji toplamamız gerekiyor. Çok güçlü bir rakip, EuroLeague’in en iyi takımlarından biri." dedi.

Markel Starks açıklaması

Markel Starks’ın sağlık durumuyla ilgili ise Aleksandar Djordjevic, "Şu an sağlık ekibimiz onu yetiştirebilmek için her şeyi yapıyor. Bugün hazır değildi, biraz daha dinlenmesi gerekiyordu. Yetişmesini ümit ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Marko Guduric hakkında da konuşan Djordjevic, “Bu akşam çok sağlıklı bir oyuncu olarak oynadı. Major bir efor gösterdi. Fiziksel bir özgüvenden geliyor. Çok büyük bir sakatlıktan geldi. Enerjisi yükseliyor. Topalladığını çok fazla görmedim. Bileği burkulduğunda içim gitti acaba o da oturan oyuncuların yanında yer alacak mı diye." sözlerini söyledi.



