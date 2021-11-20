Aleksandar Djordjevic: Bu tarz bir atmosferde bu şekilde oynanmamalı

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında Zalgiris Kaunas’a konuk olan Fenerbahçe Beko, sahadan 86-75'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Sarı Lacivertli ekibin başantrenörü Aleksandar Djordjevic açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe kulüp televizyonuna konuşan Djordjevic, mücadeleyi değerlendirdi ve eski Fenerbahçeli basketbolcu Ulanovas’ın performansına da değindi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"İkinci çeyrek, gerçekten bu tarz bir atmosferde bu şekilde oynanmamalı. Her pozisyonda sorumluluğu almanız gerekiyor. Sorumlu olmak gerekiyor. Üçüncü çeyreğe çok daha iyi başladık. Hep bir top yaklaştık ama şutlar, atışlar geldi. Özellikle Kalnietis muhteşem oynadı. Çok iyi oyun kurdu. 11 sayı, 11 asistle oynadı. Ulanovas’ın da inanılmaz şutları oldu. Özellikle skor olarak yaklaştığımızda canımızı yakan üçlükleri oldu."







