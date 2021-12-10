Aleksandar Djordjevic: Bu akşam mücadele inanılmazdı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Zenit'e konuk oldu. Parkeden 86-80'lik galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

FB TV'ye konuşan Aleksandar Djordjevic, takımın mücadeleci bir ruhu olduğunu dile getirdi. Djordjevic, açıklamalarında Vesely ve De Colo'nun maçtaki performanslarına da değindi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu takımın mücadeleci bir ruhu var. Tabi her zaman istediğimiz gibi olamıyor ama bu akşam mücadele inanılmazdı. Vesely maça çok iyi başladı ve aynı şekilde bitirdi. De Colo da liderliğini gösterdi. Herkes çok iyiydi. Takımın geneli savunmada çok iyi destek verdi. Önümüzde Galatasaray maçı var. Daha sonra EuroLeague’de çift maç haftası var. Sevinmeye bile vaktimiz yok."



