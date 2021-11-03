Turkish Airlines EuroLeague'in sekizinci haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'nin başantrenörü Aleksandar Djordjevic, açıklamalarda bulundu.

Bu sezon ortaya koydukları savaşçı karakterle CSKA Moskova karşısında mücadele edeceklerinin altını çizen Aleksandar Djordjevic, “EuroLeague’de yeni bir deplasman maçına çıkıyoruz. Sezonun ilk bölümünde fikstürümüz oldukça zorlu ve karşımızda en iyi takımlardan biri olacak. Bu maça hazırız. Mental ve fiziksel olarak gücümüzü toparlıyoruz. CSKA’nın oyununu üst seviyeye çıkaran önemli isimleri var. Will Clyburn bunlardan birisi ve onunla eşleşebilecek oyuncularımızdan biri olan Dyshawn Pierre’nin sakatlığı nedeniyle oynayamayacak, bu nedenle diğer oyuncularımızdan katkı alacağız. Öte yandan Shengelia’nın iyileştiğini biliyoruz ve bu da onlara güç ve rotasyonda derinlik katacak. Kenneth Faried’i kadrolarına kattılar ve o da parkeye enerji getirebilen bir isim. CSKA bizim büyük saygı duyduğumuz bir takım. Ama biz de galibiyet arıyoruz ve oraya mücadele etmeye hazır yüzümüzle ve bu sezon ortaya koyduğumuz savaşçı karakterle gideceğiz. Son anlarda kaybettiğimiz birçok yakın maçtan sonra deplasmanda iyi bir galibiyete ihtiyacımız var. Ne yazık ki bunlar yaşandı ancak biz motivasyonumuzu ve takım ruhumuzu ilk günkü gibi yüksek tutmayı başardık. Bu, oyuncularımın çok özel bir yanı, çünkü bu tip durumlarda bunu yapabilmek hiç de kolay değildir. Gelişim sürecimiz devam ediyor ve yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. Bu maçta da mücadelemizin tamamını vererek Fenerbahçe için çok istediğimiz galibiyeti almaya çalışacağız.” dedi.