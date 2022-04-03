Aleksandar Djordjevic: Çok fiziksel bir maç bekliyorum

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta (erteleme) maçında Bayern Münih’i konuk edecek olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaklara göre fiziksel bir maç beklediğini belirten Aleksandar Djordjevic, hem içeride hem de dışarıda doğru çözümleri bulabilmeleri gerektiğini söyledi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Bayern Münih ile bu maçı, Real Madrid’e karşı kazandığımız mücadeleden üç gün sonra oynamamız gerekiyordu. O karşılaşmadan sonra çok iyi durumdaydık ve EuroLeague sezonumuz için son derece konsantre ve istim üzerindeydik. Ancak o günden sonra, özellikle Rus temsilcilerinin durumuyla birlikte bizim için değişik ve zorlu bir tablo ortaya çıktı. Şu anda bizim için yönetmemiz gereken en zor konu “motivasyon” olacak. En iyi oyunumuzu sergileyebilmek için öncelikli işimiz motivasyonu sağlamak. Kesinlikle galip gelmek ve bunu yaparken de sakatlık dönüşü form tutma sürecinde olan oyuncularımızı maç ritmine sokmak istiyoruz. Takım olarak kimliğimizi yeniden kazanmak ve birlikte hareket ederek içinde bulunduğumuz tüm zorlukların üstesinden gelebilmek için buna çok ihtiyacımız var. Birliktelik, bizi takım olarak diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimiz. Çok fiziksel bir maç bekliyorum. Rakibimiz savunmada adam değişimine sıklıkla başvuruyor ve bu noktada hücumda iyi iş çıkarabilmek için. hem içeride hem de dışarıda doğru çözümleri bulabilmeliyiz."

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