Albümin, kanda çokça yer alan protein türü olup, karaciğer organı bakımından sentezlenmektedir. Kan yolu sayesinde yapılan alışverişte doku ve organların oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söylemek önemli olacaktır. Bu protein, kan plazmasında bulunup, önemli proteinlerin kılcal damar gibi en dar yerlerden geçmesine olanak sağlayan onkotik basıncı düzenlemede görev alır.

Albümin nedir?

Karaciğer sayesinde gün içerisinde yaklaşık şekilde 14 gram albümin proteini üretilir. Albümin, kan içerisinde yer alan kimi molekülleri hücreleri taşımasının yanı sıra kandaki doku ve sıvılar içerisinde denge oluşturur. Albümin, onkotik basıncın oluşmasına katkı sağlar. Bu durum ise; hücre zarından ve dar damarlardan büyük yapılı proteinlerin geçmesine olanak tanır.

Albümin, onkotik basıncın oluşmasına katkı sağladığı için, damar yatağında bulunan sıvı birikmesinin ve bundan ötürü de ödem oluşmasının önüne geçer. Bunların yanı sıra tansiyonun da yükselmesini engeller. Bütün bunların dışında albümin; suda çözünmesi oldukça zor yağ asitlerinin, tiroid hormonlarının, B6 vitaminin kan sayesinde taşınmasına imkan tanır. En önemlisi albümin, insan vücudu adına tehlike yaratan maddeleri de tutacaktır.

Albumin normal değeri kaç olmalı?

Albümin, kanda en çok yer alan plazma proteini şeklinde tanımlanabilir. Karaciğer sayesinde sentezlenen albümin, dar damarlardan geçemeyecek olan önemli proteinlerin oluşturmuş olduğu onkotik basınçla proteinlerin buralardan geçmesine imkan tanır. Bunun sayesinde yukarıda da bahsedildiği üzere, damar yatağında oluşan sıvı birikimi nedeniyle tansiyon yüksekliğinin ve ödemin oluşmasını önler. Albüminin değeri, kan ve idrar testleri olmak üzere iki ayrı şekilde öğrenilebilir. Albüminin normal değerleri ise yetişkin bireyler için; kanda 3.4 ile 5.4 g/dL ve idrarda 0 ile 8 mg/dL şeklinde olmalıdır.

Albümin düşüklüğünün nedeni nedir?

Albüminin karaciğer bakımından yeteri kadar sentezlenmemesinin sebepleri; siroz, gereğinden fazla alkol kullanımı, hepatit, kimi karaciğer rahatsızlıkları şeklindedir. Bunun yanı sıra; kimi romatizma ve kronik rahatsızlıkları, şeker hastalığı, yatalak olma durumu, mide ülseri, hipoadrenalizm, hipotiroidi, uzun zamanlı aç kalma tarzı beslenme bozukluğu, büyüme hormonunda anormallik gibi durumlar, kanda albümin değerinin düşmesine neden olacaktır.

Albümin düşmesini tetikleyecek vaziyetler; ishal, kanama, çölyak rahatsızlığı, travma, yanıklar, nefrotik sendromun var olması şeklinde sıralanacaktır. Albümin yıkımı; ateş, gebelik zehirlenmeleri, cushing rahatsızlığı, tiroid hastalıkları gibi vaziyetlerde oluşmaktadır. Bütün bunların yanı sıra kan hacminin artmasına neden olan durumlar; aşırı su tüketmek, gebelik, kimi ilaçların kullanılması, kalp yetmezliği gibi durumlardır. Bunlarında albümin düşmesine neden olduğu söylenebilir. Albümin eksikliğinde görülecek olan belirtiler aşağıdaki gibi olacaktır;

- Erkeklerde cinsel bozukluklar,

- Vücutta farklı yerlerde oluşan ödem,

- Yorgunluk,

- Halsizlik,

- Karın ağrısı,

- İştahsızlık,

- Ateş,

- Kaşıntı,

- Vücudun farklı yerlerinde morluk oluşması,

- Ani kilo kayıpları,

- Gece sıkça idrara çıkma,

- Nefeste daralma,

- Dışkı ve idrarda renk farkı gibi durumlardır.

Albümin yüksekliğinin nedenleri nelerdir?

Albümin yüksekliğinin çok nadir bir şekilde görüldüğü söylenebilir. Bu durum, çoğu zaman sıvının eksilmesinden ötürü oluşmaktadır. İdrar söktürücü ilaçların sıklıkla kullanılması, aşırı olarak terleme, şeker hastalığı, ishal ve tedavi hedefli olarak kan yolu ile alınan albümin yüzünden de yüksek olması mümkündür. Diyabet, albümin değerlerinin düşmesine ya da yükselmesine neden olabilir. Bunun nedeni ise; kontrol altına alınmayan şeker hastalığının, vücut içerisinden çok sıvı atılmasına, bundan ötürü de kan değerindeki sıvının azalmasına neden olması veya böbreklerde protein kaçağına neden olması şeklinde tanımlanabilir.

Çoğu zaman insan vücudunun suya ihtiyacı olduğunun göstergesi olan bu yüksekliğin giderilmesi adına her gün en az 2 litre su içilmesi çok önemlidir. Protein içeren diyetlerden kaçınmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek doğru olacaktır. Albümin yüksekliği için görülen belirtiler aşağıdaki gibi olacaktır;

- Yorgunluk,

- Halsizlik,

- Uyuma arzusu,

- Ağızda kuruluk hissi,

- Sıkça idrara çıkma,

- Baş dönmesi,

- Kemiklerde sızı şeklindedir.