Formula 1, pazar günü ikinci Sanal Grand Prix'yi gerçekleştirdi ve fikir aslında iptal edilen ya da ertelenen yarışların yerine o pistte sanal yarış yapılmasıydı. Ancak Vietnam'ın ilk Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Hanoi pisti F1 2019 oyununda bulunmadığı için yarış Avustralya'daki Albert Park'ta yapıldı.

İlk yarışta yer almayan Alex Albon, ikinci yarışa katıldı ve mevcut Formula 1 gridinden altı isim; Charles Leclerc, Lando Norris, Nicholas Latifi, George Russell ve Antonio Giovinazzi de kendisine katıldı. Ayrıca eski Formula 1 pilotları Jenson Button, Johnny Herbert, Anthony Davidson, Stoffel Vandoorne ve Esteban Gutierrez de yarışta yer aldı.

Sıralama turlarını beşinci sırada bitiren Albon, iyi bir başlangıç yaptı ve üçüncü sıraya yükseldi. Ancak sonrasında spin attı ve 15. sıraya geriledi.

Sonuç olarak 29 turluk yarışı sekizinci bitirdi. Albon daha fazlasını beklediğini kabul etti.

Genç pilot, "Ne olduğu konusunda pek emin değilim. Antrenmanlarda oldukça hızlıydım, ancak yarışta bunların çoğunu görmediniz. Ayrıca sıralama turlarında biraz aptalca şekilde DRS'yi açmayı unuttum. Yarış başladığında iyi bir başlangıç ​​yaptım, ancak ilk turda bir hata yaptım ve yarışın çoğunu geri dönmeye çalışarak geçirdim. Çok sevdiğim Jenson Button ile iyi bir mücadele verdim. Sonuca rağmen çok eğlendim. Harika zaman geçirdim ve birkaç sanal yarışa daha katılmayı umuyorum." dedi.

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