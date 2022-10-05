Albion Rrahmani: Galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz

Kosova temsilcisi Ballkani’de forvet oyuncusu Albion Rrahmani, Sivasspor ile karşılaşacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rrahmani “UEFA Avrupa Konferans Ligi parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada bulunmak çok güzel, gurur duyuyoruz. Yarınki maçtan güzel bir sonuç almaya geldik. Buradan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Yarın kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Tabii ki rakibimi analiz ettik. Sivasspor’un güçlü ve zayıf yönlerini tespit ettik. Sivasspor tecrübeli bir takım. Yarın yüzde yüz performans ile sahaya çıkacağız. Kosova’ya en az 1 puanla gitmek istiyoruz” diye konuştu.

SİVAS (İHA)