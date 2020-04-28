Galatasaray'dan forvet harekatı… Andone'nin kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Rumen forvetin yerine West Ham United'da forma giyen Albian Ajeti'yi transfer listesinin başına yazdı. Sezonun sona ermesiyle Arnavut asıllı İsviçreli forvet için harekete geçilecek. Takvim'in haberine göre; Sezon başında 8.7 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Ajeti, İngiliz ekibinde bekleneni veremedi. Cimbom, kulübünde gözden golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki yıldız golcü Ajeti, potansiyeli yüksek bir futbolcu. Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenilmesi hedefleniyor. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Galatasaray taraftarları internette Albian Ajeti kimdir? Albian Ajeti'nin kariyeri sorularını aratmaya başladı. Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Albian Ajeti kimdir?

Albian Ajeti 26 Şubat 1997 tarihinde İsviçre'nin Basel şehrinde dünyaya geldi. 23 yaşındaki santrafor futbol hayatına Basel altyapısında başladı. İsviçre'den ilk çıkış ise 2016'da gerçekleşti ve Augsburg'a transfer oldu. Bir yıl sonra ise tekrar İsviçre'ye dönen golcü futbolcu bu kez St. Gallen formasını giydi. Sık sık bu iki kulüp arasında kiralanan futbolccu son olarak Basel'e 2017'de geri dönüş yaptı ve tecrübesi ile yıldızı bu dönemde parladı.

Bu çıkışı fark eden İngiltere Premier Lig ekibi West Ham 2019 yaz transfer döneminde 7 milyon Euro bedelle Ajeti'yi kadrosuna kattı. Ancak İngiltere'nin zorlu koşullarına genç futbolcu ayak uyduramadı. Ajeti'nin kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşemesi bulunuyor.

Bu sezon Ajeti 8 Premier Lig maçında forma giydi. Ancak herhangi bir istatistik kaydedemedi.