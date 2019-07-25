Galatasaray, Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Seefeld kasabasındaki kampının 8. gününde çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, takımın konakladığı otelin yakınındaki bir gölün yanında açma germe hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde plaj voleybolu sahasında zorlu bir fiziksel çalışma gerçekleştirdi. İdman, daha sonra sahaya taşındı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sahadaki çabukluk çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda 6’ya 6 değişimli olarak çift kale maç yaptı. Hazırlıklar akşam idmanıyla devam etti.

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