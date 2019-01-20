Alberto Bartali nefes aldırmıyor!

İtalyan çalıştırıcı dün akşam da uyguladığı programla dikkat çekti. Sarı-Kırmızılı oyuncular 6-0’lık galibiyetin coşkusunu yaşadıktan kısa bir süre sonra, mücadelede görev almayan oyuncuları sahaya çıkaran 55 yaşındaki kondisyoner bir süre bu isimleri çalıştırdı.

Emre Taşdemir siftah yaptı

Aslan’ın, Bursaspor’dan kadrosuna kattığı ve 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı sol bek Emre Taşdemir, Ankaragücü karşısında ilk kez oynadı. 23 yaşındaki Emre, 71. dakikada Martin Linnes’in yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, oyunda kaldığı süre içerisinde başarılı bir performans sergilerken, yüzde 81 pas isabeti yakaladı.