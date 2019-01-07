825 bin Euro bedelle geldiği MLS ekiplerinden Houston'a giden ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Honduraslı futbolcu Alberth Elis Fenerbahçe'yi Instagram'dan takibe aldı. İsmi transfer dedikodularına karışan Alberth Elis'i sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan yakından takibe aldı. Peki, Alberth Elis kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor. İşte Alberth Elis hakkında bilinmeyenler...

Alberth Elis kimdir?

Kariyerine Honduras ekibi Olimpia'da başlayan Elis, 2013 yılında aynı takımda profesyonel oldu. 3 yıl sonra Meksika'nın önemli takımlarından Monterrey'e geçen Honduraslı yıldız daha sonra 825 bin Euro bedelle Houston'a geldi. Yüksek hızıyla dikkat çeken Alberth Elis, bir sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen zaman zaman forvette de forma giyiyor.

Alberth Elis Houston formasıyla çıktığı 56 maçta 21 gol atıp 12 asist yaptı. Genç kanat oyuncusu zaman zaman attığı gollerden sonra yaptığı sevinçlerle dikkat çekiyor.



