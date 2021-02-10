İspanya’nın Manacor kentinde doğan Riera profesyonel futbol kariyerine doğduğu kentin kulübü olan RCD Mallorca kulübünde forma giyerek başlamıştır.

Albert Riera hakkında kısa bilgiler

1982 doğumlu İspanyol futbolcu profesyonel kariyerine 18 yaşında RCD Mallorca kulübünde başlamıştır.

- Futbolcu Nerede Dünyaya Gelmiştir? : İspanya’nın Manacor şehrinde dünyaya gelmiştir.

- Futbolcu Ne Zaman Dünyaya Gelmiştir? : 15 Nisan 1982 yılında dünyaya gelmiştir.

- 2020 Yılında Kaç Yaşındadır? : 1982 yıl doğumlu futbolcu 38 yaşındadır.

- Boyu Kaç Santimetredir? : Futbolcunun boyu 188 santimetredir.

- Uyruğu Nedir? : İspanya.

- Hangi Mevkiide Oynamaktadır? : Sol kanat.

- Yan Mevkii Nedir? : Orta saha sol, sol bek.

- Hangi Ayak? : Sol ayak ile oynamaktadır.

- Şu an Hangi Kulüptedir? : Kariyerine son vermiş ve emekli olmuştur.

Albert Riera nerelidir?

İspanya’nın Balear Adaları'na bağlı Manacor'da dünyaya gelmiştir.

Albert Riera kaç yaşındadır?

15 Nisan 1982 yılında dünyaya gelen Albert Riera şu an 39 yaşındadır.

Kariyerinde en yüksek piyasa değeri 16 milyon Euro ile Liverpool kulübüne transfer olmuştur. İspanyol futbolcu şu an emeklidir.

İspanyol futbolcu Süper Lig kulübünden Galatasaray’a 3 milyon Euro ile transfer olmuştur. Türkiye de oynadığı ilk ve tek takım Galatasaray’dır.

Albert Riera Türkiye’ye hangi takımdan gelmiştir?

İspanyol futbolcu Türkiye’ye Olimpiakos'tan Galatasaray'a 3 milyon Euro bedel ile transfer olmuştur.

Albert Riera futbolu ne zaman bıraktı?

İspanyol futbolcu 2016 yılında son olarak FC Koper kulübünde forma giymiş ve kariyerini noktalamıştır.

Albert Riera başarıları

- 2002- 2003 sezonunda Mallorca kulübü ile İspanyol Kupa Şampiyonluğunu yaşamıştır.

- 2011 sezonunda Olimpiakos Pire kulübü ile Griechischer Meister şampiyonluğunu yaşamıştır.

- 2011- 2012 ve 2012- 2013 sezonunda Galatasaray kulübü ile Türkiye Şampiyonluğunu yaşamıştır.

- 2012- 2013 ve 2013- 2014 sezonunda Galatasaray kulübü ile Türkiye Süper Kupası şampiyonluğunu yaşamıştır.

- 2013- 2014 sezonunda Galatasaray kulübü ile Türkiye Kupa Şampiyonluğunu yaşamıştır.

Maç / Gol İstatistikleri

- 2000- 2001 sezonunda toplam 3 maça çıkmış ve 1 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2001- 2002 sezonunda toplam 11 maça çıkmış ve 1 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2002- 2003 sezonunda toplam 38 maça çıkmış ve 4 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2003- 2004 sezonunda toplam 44 maça çıkmış ve 7 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2004- 2005 sezonunda toplam 22 maça çıkmış ve 2 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2005- 2006 sezonunda toplam 29 maça çıkmış ve 1 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2006- 2007 sezonunda toplam 43 maça çıkmış ve 8 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2007- 2008 sezonunda toplam 39 maça çıkmış ve 4 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2008- 2009 sezonunda toplam 40 maça çıkmış ve 5 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2009- 2010 sezonunda toplam 16 maça çıkmış ve gol kaydedememiştir.

- 2010- 2011 sezonunda toplam 28 maça çıkmış ve 6 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2011- 2012 sezonunda toplam 32 maça çıkmış ve 1 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2012- 2013 sezonunda toplam 35 maça çıkmış ve 2 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2013- 2014 sezonunda toplam 21 maça çıkmış ve 2 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- 2014- 2015 sezonunda toplam 6 maça çıkmış ve gol kaydedememiştir.

- 2015- 2016 sezonunda toplam 13 maça çıkmış ve 1 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

- İspanyol futbolcu kariyeri boyunca 420 maça çıkmış, 40 asist yapmış ve 45 defa gol atarak fileleri havalandırmıştır.

Albert Riera Mevkii İstatistikleri

- Santrafor mevkiinde 4 maça çıkmış ve gol kaydedememiştir.

- Sol Kanat mevkiinde 94 maça çıkmış, 15 defa fileleri havalandırmış, 17 asist yapmıştır.

- Sağ Kanat mevkiinde 1 maça çıkmış, 1 asist yapmıştır.

- Orta Saha Sol mevkiinde 56 maça çıkmış, 6 defa fileleri havalandırmış, 6 asist yapmıştır.

- Sol Bek mevkiinde 40 maça çıkmış, 3 defa fileleri havalandırmış, 4 asist yapmıştır.