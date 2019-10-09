Albert Riera: Fatih Terim’e inancım sonsuz

Bir spor etkinliği için Türkiye’de bulunan Galatasaray’ın eski futbolcusu Albert Riera, Sarı-Kırmızılı kulübü hâlâ takip ettiğini söyledi.

Galatasaray’da çok güzel zamanlar geçirdiğini söyleyen İspanyol futbol adamı, “Onlara inanıyorum. Çok zor bir sezon yaşıyorlar. Fatih Terim’in elinden gelenin en iyisini yapacağına inancım sonsuz. Daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Fatih Terim ve yardımcılarıyla irtibat halindeyim. Umarım ileride başka fırsatlar olur, ben de onlara yardım edebilirim” ifadelerini kullandı.