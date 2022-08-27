Son olarak Galatasaray 'da Domenec Torrent'in yardımcılığını yapan Albert Riera, Olimpija Ljubljana takımının başına geçmişti. Ancak Riera, imza töreninde kötü bir olayla karşılaşmış ve bir grup holigan tarafından basın toplantısı basılıp, istenmemişti. Riera, holiganlara cevabını saha içerisinde verdi.

7 maçı da kazandılar

Genç çalıştırıcı Slovenya Ligi’nde çıktığı 7 maçı da kazandı. Riera teknik direktörlük kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı. Ljubljana, 7 lig maçında 12 gol atıp 1 gol yedi. Riera'nın ekibi Ljubljana Mura'yı 2-0, Tabor'u 1-0, NK Bravo'yu 1-0, Maribor'u 2-0, Gorica'yı 2-0, Koper'ı 2-0 ve Radomlje'yi 2-1 mağlup etti.

Torrent ve Terim'in yardımcısı oldu

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Albert Riere 2016'da emekli olmasının ardından kariyerini antrenör olarak devam etti. 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Galatasaray'da Fatih Terim ile Domenec Torrent'in yardımcılığını yapan Albert Riera kariyerinin başlangıcını başarılı bir şekilde yaptı.