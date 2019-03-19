Albayrak'tan Vali Deniz'e Galatasaray forması

Manisa’ya gelen Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak Vali Ahmet Deniz’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak takımın formasını hediye etti.

19 Mart 2019, Salı 10:53
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Albayrak'tan Vali Deniz'e Galatasaray forması

Manisa’ya gelen Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak Vali Ahmet Deniz’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak takımın formasını hediye etti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim, Vali Ahmet Deniz’in Manisa’daki görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi. Albayrak, ziyareti sırasında Vali Ahmet Deniz’e Galatasaray Forması hediye etti.

Vali Deniz de Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak’ın ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

İHA

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