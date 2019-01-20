Albayrak’a transfer tepkisi

Yaz transfer döneminin yanı sıra ara transfer dönemi boyunca da bir türlü beklenen transferlerin gerçekleşmemesi üzerine Sarı-Kırmızılı taraftarlar, “Abdürrahim transferler nerede” tezahüratlarında bulundu.
26 gün sonra sevenler kavuştu
Sarı-Kırmızılı takım, yaklaşık 1 ay sonra yeniden Türk Telekom Stadı’nda taraftarının önünde bir maça çıktı. Süper Lig’in ilk yarısını sahasında 23 Aralık 2018’de 4-2 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçıyla kapatan Cim Bom, 26 gün sonra seyircisiyle yeniden bir araya geldi. 28 bin 878 taraftar, 90 dakika boyunca takıma büyük destek verdi.