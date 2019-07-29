Albayrak: İpler bizim elimizde

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer listesinde bulunan oyuncuları değerlendirdi.

29 Temmuz 2019, Pazartesi 07:45
- A +
Albayrak: İpler bizim elimizde

Emre Mor transferiyle ilgili olumlu gelişmeler olabileceğini aktaran Albayrak, “Emre Mor’da ’olmuyor’ diye bir şey yok. Her şey bize bağlı. Önümüzdeki hafta çok şey olabilir” derken sözlerine şöyle devam etti: “Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyoruz. Nokta transfer yapacağız. Hocamız, istediği isimleri ve öncelikli olanları söylüyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz, alamadıklarımızda hocamız yeni isimleri söylüyor.”

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...