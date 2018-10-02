ALBA Berlin - TOFAŞ maç sonucu: 107-91

7DAYS EuroCup'ta B Grubu'nda yer alan temsilcimiz TOFAŞ, gruptaki ilk maçında Alman ekibi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Maçın son çeyreğine girerken temsilcimiz, 74-75 üstün taraf olmasına rağmen ALBA Berlin lehine 33-16'lık son çeyrek skoru Alman ekibine 107-91'lik galibiyeti getirdi.
ALBA Berlin'de Niels Giffey 20 sayıyla öne çıkarken Clinton Daniel Chapman 19, Martin Hermannsson 15, Rokas Giedraitis 13 sayıyla oynadı.
Temsilcimizde Demonte Harper 20 sayıyla en skorer isim olurken Diante Garrett 17, Kenny Kadji 13, Barış Ermiş 11 sayıyla maçı tamamladı.