ALBA Berlin maçı öncesi rakamlarla Anadolu Efes
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, üçüncü maç döneminde Almanya deplasmanında ALBA Berlin ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte Anadolu Efes'te istatistiksel bazda öne çıkan detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, sezona 2'de 0 ile başlarken çift maç haftasının ilk ayağında deplasmanda ALBA Berlin'i mağlup etmek istiyor.
ALBA maçı öncesi Anadolu Efes'te istatistik olarak öne çıkan detaylar şu şekilde:
- Bryant Dunston, Turkish Airlines EuroLeague’de bugüne kadar yaptığı 244 blok ile EuroLeague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ikinciliğini sürdürüyor. Listede ilk sırada ise 249 blok ile Fran Vazquez yer alıyor. Tibor Pleiss ise 175 blok ile altıncı sırada yer alıyor. Beşinci sırada ise 194 blok ile Ioannis Bourousis var.
- Bryant Dunston, EuroLeague’de bugüne kadar aldığı 403 hücum ribaundu ile EuroLeague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında dokuzuncu sırada yer alıyor. Listede sekizinci sırada ise 421 hücum ribaundu ile Kerem Gönlüm yer alıyor.
- Anadolu Efes’te altıncı sezonunu geçiren Dunston, bugüne kadar oynadığı 136 karşılaşmada kaydettiği 1287 sayı ile Anadolu Efes’in Turkish Airlines EuroLeague’deki en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.
- Shane Larkin, EuroLeague’de forma giydiği son 12 maçın 11’inde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Larkin, ayrıca görev yaptığı son 22 maçın 21’ini çift haneli skorlar üreterek tamamladı. Amerikalı oyuncumuz görev aldığı son 12 maçın 11’inde çift haneli verimlilik puanları üretti. Başarılı oyuncu forma giydiği son 12 maçın 11’inde ise en az bir top çalma kaydetti. Ayrıca Larkin, EuroLeague’de kullandığı son 19 serbest atışı da sayıya çevirdi.
- Vasilije Micic, görev yaptığı son sekiz maçın yedisinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Başarılı oyuncu görev aldığı son sekiz maçın yedisinde çift haneli verimlilik puanları üretti.
- Rodrigue Beaubois, forma giydiği son 17 karşılaşmada sahadan en az bir üç sayılık isabet kaydederek ayrıldı. Beaubois, 16 sayı daha atması halinde, EuroLeague’de 1.500 sayı barajını geçen oyuncular arasına girecek.
- Genç oyuncu Erten Gazi, bu maçta forma giymesi halinde kariyerinde ilk kez Euroleague maçına çıkmış olacak.