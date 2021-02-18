Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında ALBA Berlin’i konuk ediyor. 19 Şubat Cuma günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HABER tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum:

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 5 Şubat Cuma günü Zenit St. Petersburg’u konuk etti. Temsilcimiz; 24. hafta karşılaşmasında rakibini 92-84 ile geçerek üst üste 9., toplamda ise 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 24 sayı ve 7 asist, Marko Guduric 19 sayı, 6 ribaund ve 4 asist, Jan Vesely ise 16 sayı ve 4 asist ile oynadı.

Fenerbahçe, son resmi maçına ise Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 10 Şubat Çarşamba günü TOFAŞ'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibine 81-84 mağlup oldu. Takımımızda Nando De Colo 24, Dyshawn Pierre 16 sayı üretti. Fenerbahçe Beko’nun ligimizde 21 maç sonunda 15 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko’da bir süredir sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:

Temsilcimizin bu sezonki EuroLeague maçlarında 12 farklı oyuncu ilk beşlerde yer aldı. Tüm maçlarda ilk beşlerde yer bulan tek isim Edgaras Ulanovas oldu. Marko Guduric ise takımımıza dahil olduğu süreçten itibaren dokuz maçta da ilk beşte yer buldu.

Jan Vesely, EuroLeague’de oynadığı son dokuz maçta da çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Nando De Colo, son 11 EuroLeague maçının 10’unda çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı buldu. De Colo, son altı EuroLeague karşılaşmasında da en az bir 3 sayılık isabet kaydetti.

Jarell Eddie, son yedi EuroLeague karşılaşmasında da en az bir 3 sayılık isabet kaydetti.

Lorenzo Brown, son yedi EuroLeague mücadelesinde de en az bir 3 sayılık basket buldu.

Marko Guduric, son sekiz EuroLeague maçında da en az bir 3 sayılık basket kaydetti.

Jan Vesely, maç başına 17.4 verimlilik puanı ortalamasıyla bu alanda sezonun en iyi sekizinci oyuncusu. Nando De Colo da 16.9 ortalamayla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Nando De Colo, bu sezon faul çizgisinde yakaladığı %95.5 isabet oranıyla EuroLeague genelinde en iyi üçüncü isim.

Lorenzo Brown maç başına 1.5 top çalma ortalamasıyla EuroLeague genelinde üçüncü, Nando De Colo da aynı istatistik alanında 1.4 ortalamayla beşinci sırada.

Ahmet Düverioğlu, bu sezon EuroLeague’de yakaladığı %75.0 iki sayı isabet oranıyla en iyi üçüncü oyuncu.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinde toplam 461 hücum ribaundu istatistiğiyle bu alandaki en iyi yedinci isim. Jan, EuroLeague kariyerinde 989 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda en değerli dördüncü oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 162 toplam değer ile dokuzuncu sırada, ribaund istatistiğinde ise 1189 toplam değer ile sekizinci sırada yer alıyor. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2577 sayısı var ve bu alanda da en değerli 16. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.1) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3331 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 832 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3741 ile altıncı sırada. Nando De Colo’nun EuroLeague kariyerinde 319 üç sayılık isabeti var ve en iyi 17. oyuncu.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 1500 sayı barajını aşmasına 16 sayı kaldı.

Edgaras Ulanovas’ın top çalmalarda 100 barajını aşmasına dört top çalma kaldı.

Ahmet Düverioğlu, iki sayılık atışlarda %67.5 isabet oranıyla EuroLeague tarihinde altıncı sırada.

Marko Guduric’in top çalma istatistiğinde 100 barajını aşmasına 2 top çalma kalmış durumda.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Atılan Sayı: 78.6 – 77.1

2 Sayı: %56.7 - %51.1

3 Sayı: %40.6 - %36.0

Serbest atış: %83.6 - %82.5

Ribaund: 30.3 – 31.6

Asist: 19.4 – 19.7

Top çalma: 6.6 – 6.8

Blok: 1.9 – 1.9

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Yenilen Sayı: 78.3 – 83.0

2 Sayı: %52.1 - %56.6

3 Sayı: %37.0 - %39.9

Serbest atış: %77.5 - %80.9

Ribaund: 33.0 – 33.8

Asist: 19.5 – 21.0

Top çalma: 7.4 – 8.0

Blok: 2.1 – 2.8

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Sayı: De Colo 13.8, Vesely 13.0, Brown 10.4 / Siva 10.1, Fontecchio 10.1, Lammers 9.9

Ribaund: Vesely 5.1 / Sikma 5.7

Asist: Brown 3.9, De Colo 3.9, Vesely 2.5 / Granger 5.0, Siva 4.6, Sikma 4.0

Top çalma: Brown 1.5, De Colo 1.4 / Siva 1.3, Granger 1.1, Giffey 1.0

Verimlilik: Vesely 17.4, De Colo 16.9, Pierre 11.6 / Sikma 14.3, Granger 12.6, Siva 11.9

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne kadar EuroLeague’de beş kez karşılaştı. Temsilcimiz, bu maçlarda üç galibiyet elde etti.

EuroLeague 2020-21 sezonu 13. haftasında Berlin’de oynanan mücadeleyi kazanan taraf 89-63 ile ALBA Berlin oldu.

2020-21 Normal sezon – ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko

2019-20 Normal sezon – ALBA Berlin 70-74 Fenerbahçe Beko

2019-20 Normal sezon – Fenerbahçe Beko 107-102 ALBA Berlin

2008-09 Normal sezon – ALBA Berlin 72-63 Fenerbahçe Ülker

2008-09 Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 82-73 ALBA Berlin