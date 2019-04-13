Alba Berlin final serisini son maça taşıdı: 95-92

ULEB Avrupa Kupası final serisi 2. maçında ALBA Berlin, Valencia'yı uzatma sonunda 95-92 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi.

13 Nisan 2019, Cumartesi 02:04
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Alba Berlin final serisini son maça taşıdı: 95-92

Basketbol ULEB Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Almanya temsilcisi ALBA Berlin, sahasında İspanya ekibi Valencia’yı uzatma sonunda 95-92 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.

Mercedes Benz Arena’da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren Alman temsilcisi, devre arasına 42-39 üstün girdi. Çekişmeli geçen maçta son çeyreğe 62-59 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girilirken, mücadelede normal süre 83-83 sona erdi ve uzatmaya gidildi.

Uzatmada rakibine 12-9 üstünlük sağlayan ALBA Berlin, rakibini 95-92 yendi ve seride durumu 1-1 yaptı.

Şampiyonu belirleyecek üçüncü maç, 15 Nisan’da İspanya’da oynanacak.

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