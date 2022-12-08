Turkish Airlines EuroLeague'de 12. hafta heyecanı temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun maçıyla başlıyor. Fenerbahçe, deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta eksik kadrosuyla iç sahada Real Madrid'e kaybeden Fenerbahçe Beko, yeniden galip gelerek deplasmandaki 2 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isterken sezona 3'te 3 ile başladıktan sonra maç kazanamayan ALBA Berlin de 8 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmanın peşinde...

ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün (8 Aralık Perşembe) Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'da başlayacak. ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko mücadelesi S Sport'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya ilişkin detaylar ve maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Eksikler can sıkıyor

Fenerbahçe Beko’da Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve Dyshawn Pierre bu maçta da forma giyemeyecek. Hastalığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Marko Guduric ise idmanlara başlamasının ardından takımla birlikte Berlin'e seyahat etti.

Sezonun ikinci yenilgisi Real Madrid'e karşı

Fenerbahçe Beko, 12. haftaya girilirken 11 maçta 9 galibiyet ile zirvedeki yerini koruyor. Sarı-Lacivertliler, sezonun ikinci yenilgisini geçtiğimiz hafta iç sahada Real Madrid'e karşı almıştı.

Fenerbahçe Beko; Nemanja Bjelica, Marko Guduric, Scottie Wilbekin ve Dyshawn Pierre’den yoksun çıktığı maçta rakibine 85-71 yenilerek 11. maçında 2. yenilgisini aldı. Bu sonuca rağmen liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko’da Johnathan Motley 20 sayı ve 7 ribaunt; Devin Booker ise 15 sayı ve 3 ribaunt istatistikleri üretti.

Sarı-Laciverliler, son resmi maçına ise Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 4 Aralık Pazar günü Gaziantep Basketbol’a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 76-68 ile geçerek 9'da 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'de Johnathan Motley 19 sayı ve 8 ribaunt, Carsen Edwards 13 sayı ve 5 asist üretti.

ALBA'dan 8 maçlık mağlubiyet serisi

ALBA Berlin, EuroLeague'de sezona oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk 3 maçını kazanan Alman ekibi, ilk yenilgisini bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e karşı deplasmanda almıştı. O mağlubiyetin ardından maç kazanamayan ALBA Berlin'in mağlubiyet serisi 8 maça ulaştı.

Takım İstatistikleri – Hücum (ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 81.5 – 85.5

2 Sayı: %52.4 - %57.6

3 Sayı: %38.2 - %39.5

Serbest atış: %71.8 - %75.4

Ribaund: 36.9 – 33.7

Asist: 21.5 – 19.7

Top çalma: 6.5 – 7.1

Blok: 3.7 – 1.7

Takım İstatistikleri – Savunma (ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 82.5 – 76.3

2 Sayı: %48.6 - %52.1

3 Sayı: %36.9 - %35.0

Serbest atış: %82.5 - %76.8

Ribaund: 35.6 – 31.9

Asist: 17.8 – 16.0

Top çalma: 7.4 – 6.2

Blok: 3.9 – 2.7

İstatistik Liderleri (ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Jaleen Smith 14.0 – Johnathan Motley 14.4

Ribaund: Luke Sikma 5.4 – Johnathan Motley 5.5

Asist: Luke Sikma 6.4 – Nick Calathes 6.1

Top çalma: Louis Olinde 1.0 – Nick Calathes 1.4

Verimlilik: Luke Sikma 14.7 – Johnathan Motley 16.6

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne kadar EuroLeague’de sekiz kez karşılaştı. Sarı-Lacivertliler, bu maçlarda dört galibiyet aldı.

2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 57-66 ALBA Berlin

2021-22 – Normal sezon – ALBA Berlin 84-70 Fenerbahçe Beko

2020-21 - Normal sezon – Fenerbahçe Beko 89-84 ALBA Berlin

2020-21 - Normal sezon – ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko

2019-20 - Normal sezon – ALBA Berlin 70-74 Fenerbahçe Beko

2019-20 - Normal sezon – Fenerbahçe Beko 107-102 ALBA Berlin

2008-09 Normal sezon – ALBA Berlin 72-63 Fenerbahçe Ülker

2008-09 Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 82-73 ALBA Berlin