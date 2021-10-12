Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 3. hafta maçında Alba Berlin’e konuk olacak. Sarı Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Danilo Barthel, Alba Berlin karşısında forma giyemeyecek. 2021-22 sezonunun ilk çift maç haftasına çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Alba Berlin maçından sonra 13 Ekim Çarşamba günü İstanbul’a dönecek ve 14 Ekim Perşembe günü 20.45’te UNICS Kazan’ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayacak. İlk maçında Kızılyıldız mts’yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP’a 91-87 mağlup oldu. Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona’ya 96-64 ve LDLC ASVEL’e 71-67 yenildi.

Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak ve Mercedes Benz Arena’da oynanacak Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak. Daniel Hierrezuelo, Jakub Zamojski, Ioannis Foufis hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe'de ALBA Berlin maçı öncesi Barthel şoku

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Alman oyuncu Danilo Barthel forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında sakatlığı bulunan Danilo Barthel'in ALBA Berlin karşısında forma giyemeyeceği belirtildi. Barthel, geçtiğimiz hafta arasında oynanan Panathinaikos maçıyla sakatlıktan dönmüş ve hafta sonu Bahçeşehir Koleji maçında da forma giymişti.

Aleksandar Djordjevic: Maçın ritmini kontrol etmeliyiz

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin tempolu oyununa dikkat çeken Djordjevic, "EuroLeague’de tüm deplasman maçları zordur, Alba Berlin karşılaşması da bunlardan biri. Rakibimiz, yüksek tempo basketbol oynayan ve hızlı hücumlarda çok etkili bir takım. Topu çok iyi paylaşıyorlar ve sahayı çok iyi koşan isimlere sahipler. Ana yaratıcıları sadece guardları değil, Luke Sikma’dan da bu katkıyı alabiliyorlar ve buna konsantre olmamız gerekiyor. Kendi gücümüzün farkında olmalı ve aynı zamanda savunmada rakibimizin artılarına odaklanarak onları durdurmalıyız. Maçın ritmini kontrol etmeli ve ribaundlarda bize üstünlük sağlamalarına izin vermemeliyiz" dedi.

Dyshawn Pierre: Sert bir mücadele ortaya koyacağız

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Dyshawn Pierre açıklamalarda bulundu. ALBA Berlin'e karşı çok iyi hazırlanarak sert bir mücadele ortaya koyacaklarını belirten Pierre, "Zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacağız. 40 dakika boyunca odaklanmalıyız. Rakibimiz yüksek tempoda basketbol oynuyor, bu nedenle geçiş hücumlarına çok dikkat etmeliyiz. Teknik ekibimizin planına sadık kalmalıyız. Maça en iyi şekilde hazırlanacak ve sert bir mücadele ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.