Turkish Airlines EuroLeague’in 22. maç döneminde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya’nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak. Son dönemde çıkışa geçen ve Play-Off potası ile arasındaki galibiyet farkını 1’e indiren Sarı- Lacivertliler, karşılaşmadan galip ayrılabilmek için elinden geleni yapacak.

Kanarya ilk yarıda evinde oynadığı Alba Berlin maçını uzatma sonunda 107-102 kazanmıştı. Fenerbahçe 9 galibiyet 12 mağlubiyetle 9. sırada, Alba Berlin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.

ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

21:30’da Mercedes-Benz Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

EuroLeague’e oldukça kötü başlayan ancak yeni yılla birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe gözünü yeniden üst sıralara dikti. Yeni transferlerinin de takıma uyum sağlamasıyla 2020’de çıktığı 5 EuroLeague maçının 4’ünü kazanan Sarı Lacivertliler 9. sıraya kadar yükseldi.

İlk 8’e girme yolunda avantaj yakalamak isteyen temsilcimiz İstanbul’da 107-102 mağlup ettiği zayıf rakibini deplasmanda da yenmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe’de kaptan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu ise Almanya’ya götürülmedi.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 24 Ocak Cuma günü Armani Exchange Milan’ı ağırladı. Temsilcimiz, mücadeleyi 73-64 kazanarak 21. maçında 9. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de Jan Vesely 10 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla 18 verimlilik puanına ulaştı ve mücadelenin en değerli oyuncusu oldu. Nando De Colo 12 sayı bulurken, Kostas Sloukas, Nikola Kalinic ve Malcolm Thomas da 10’ar sayı üretti.

Sarı Lacivertliler, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Takımımız, 26 Ocak Pazar günü Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Gaziantep Basketbol’a 81-70 mağlup olarak 17. maçında 4. yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko’da Ali Muhammed 16, Joffrey Lauvergne 14 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da bu mücadele öncesinde sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.