Euroleague’e oldukça kötü başlayan ancak yeni yılla birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe gözünü yeniden üst sıralara dikti. Yeni transferlerinin de takıma uyum sağlamasıyla 2020’de çıktığı 5 Euroleague maçının 4’ünü kazanan Sarı Lacivertliler 9. sıraya kadar yükseldi. İlk 8’e girme yolunda avantaj yakalamak isteyen temsilcimiz İstanbul’da 107-102 mağlup ettiği zayıf rakibini deplasmanda da yenmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe’de kaptan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu ise Almanya’ya götürülmedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe 2020’de çıktığı 5 Euroleague maçının 4’ünü kazandı.

- Fenerbahçe bu 4 maçın ilk yarısını da önde tamamladı.

- Alba Berlin evinde çıktığı 9 Euroleague maçının 5’inde mağlup oldu.

- İki takım arasındaki 3 maçın 2’sini Fenerbahçe kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ FENERBAHÇE DİYOR

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynayabileceğiniz mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %42’si temsilcimiz Fenerbahçe’nin kazanacağı görüşünde. Diğer öne çıkan seçimlerde ise 11.5 sayı ve 9.5 sayı farkla Sarı Lacivertliler kazanır tercihleri ön plana çıkıyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ CAN ÖZAY’IN TERCİHİ

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Milano engelini de pek zorlanmadan geçmeyi başardı. Son dönemde Fenerbahçe kendisini buldu ve üstüne koyarak performansını yükseltiyor. Jan Vesely’nin çok iyi bir şekilde dönmesi koç Obradovic’in yüzünü güldürüyor. Jan Vesely hem karakteri ile hem pota altındaki dominantlığı takımda kilit role sahip. Kısalar ise skor üretmekte hiç zorlanmıyor. Nando De-Cola ve Kostas Sloukas skor yükünü çekmeye devam ediyor. Malcolm Thomas ve Nunnally yeni transferler olmasına çok iyi etki yarattılar. Derrick Williams ise güven kaybetmeye devam ediyor.

ALBA Berlin’in Fenerbahçe karşısında işi pek kolay olmayacaktır. Türk taraftarlar da Berlin’de Fenerbahçe’yi yalnız bırakmayacaktır.



