Alba Berlin-Fenerbahçe Beko (CANLI)
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 3. hafta maçında Alba Berlin’e konuk oluyor. İlk maçında Kızılyıldız mts’yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP’a 91-87 mağlup oldu. Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona’ya 96-64 ve LDLC ASVEL’e 71-67 yenildi. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de... İlk yarı Fenerbahçe Beko'nun 35-27'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 3. hafta maçında Alba Berlin’e konuk oluyor. 2021-22 sezonunun ilk çift maç haftasına çıkan Fenerbahçe Beko, Alba Berlin maçından sonra 13 Ekim Çarşamba günü İstanbul’a dönecek ve 14 Ekim Perşembe günü 20.45’te UNICS Kazan’ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayacak. İlk maçında Kızılyıldız mts’yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP’a 91-87 mağlup oldu. Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona’ya 96-64 ve LDLC ASVEL’e 71-67 yenildi.
3. Çeyrek başladı
İLK ÇEYREK SONUCU: Alba Berlin 18-19 Fenerbahçe Beko
İLK YARI SONUCU: Alba Berlin 27-35 Fenerbahçe Beko
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