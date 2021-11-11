Alba Berlin-Anadolu Efes (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Alba Berlin ile karşı karşıya geliyor. EuroLeague'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, şu ana kadar çıktığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım ligde 16. sırada yer alıyor. Alba Berlin ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 13. sırada bulunuyor. EuroLeague’in 8. haftasında Efes, Zenit St Petersburg'a Sinan Erdem Spor Salonu’nda 79-90 mağlup olmuş, Alba Berlin ise Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 79-71 yenmişti.

MAÇ BAŞLADI

İlk periyot: Alba Berlin 21-20 Anadolu Efes

Alba Berlin-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mercedes-Benz Arena’da oynanan Alba Berlin-Anadolu Efes maçı bu akşam TSİ 22:00’de başladı ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Alba Berlin’e konuk olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 736. maçına çıktı. Efes, Avrupa kupalarında oynadığı 735 karşılaşmada 417 galibiyet ve 318 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise 488. maçına çıktı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 260 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Alba Berlin ile 15. kez karşı karşıya geliyor. Rakibiyle yaptığı 14 maçta 13 galibiyet elde eden Anadolu Efes, sadece bir kez sahadan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes iki galibiyet aldı. EuroLeague'deki 12 karşılaşmada ise lacivert-beyazlılar rakibine 11 kez üstünlük kurup, bir defa mağlup oldu.