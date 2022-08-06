Alassane Plea, Mönchengladbach-Hoffenheim maçında şov yaptı!

Almanya Bundesliga'da Alassane Plea şov! Fenerbahçe 'nin uzun süre golcü transferi listesinde yer alan, geçtiğimiz günlerde ise kulübü Mönchengladbach ile sözleşmesini uzatan Fransız forvet, Mönchengladbach-Hoffenheim maçının yıldızı oldu.

Ev sahibi M'Gladbach, geriye düştüğü karşılaşmayı çevirip 3-1 kazanması bildi. Plea ise takımının son 2 golünde asist yaparak galibiyette büyük rol oynadı, maçın da adamı seçildi.

Konuk Hoffenheim, 19. dakikada Stefan Posch'un çift sarı kart sonucu oyun dışı kalmasıyla maçta yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadı. M'Gladbach'a galibiyeti getiren golleri Bensebaini (42'), Thuram (71') ve Elvedi (78') attı. Konuk takımın tek golünü ise Robert Skov (25') kaydetti.