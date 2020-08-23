Alassane Ndao: Hedefim Avrupa

Karagümrükspor’un genç oyuncusu takımının Süper Lig'e çıkmasında etkili olmuş ve 3 büyükler de dahil tüm Süper Lig takımlarının radarına girmişti.

Senegal’den adeta kaçırıldı

Senagal'deki takımının yöneticilerinin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyip menajeri Doğan Ercan tarafından adeta Senegal’den kaçırılıp Türkiye'ye getirilen ve geçtiğimiz Ocak ayında lisansı çıkarılan Ndao, 3 gol 10 asistle ligi bitirdi.

Kalabalık bir aileden gelen ve bir kardeşi daha futbolcu olan forvet 10 numara ve forvet mevkinde oynuyor.