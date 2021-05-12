Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı sonrası takım otobüslerinin bulunduğu alanda yaşanan gerginlik sonrası Hakan Korkmaz, Fatih Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao'nun şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürülmüştü.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao, kendisine hakaret ettiğini ve darpta bulunduğunu öne sürerek Hakan Korkmaz’dan şikayetçi oldu.

Korkmaz’ın ifadesinin alınmasının ardından taraflar stattan ayrıldı. (AA)







