Alaphilippe: Mohoric farkı 20 metreye çıkarsa, oyunu bitirirdi

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

110. Milan-Sanremo'nun galibi Deceuninck - Quick Step'ten Julian Alaphilippe, yarış sonrası düzenlenen basın toplantısında 7 saate yakın süren mücadelesine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Fransız bisikletçi, zaferin çok ince detaylara bağlı olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Buraya yarışı kazanma hedefiyle geldim. Galibiyetten duyduğum bugün takımımın göstermiş olduğu performansla da aynı derecede guru duyuyorum. Bugün benim için olağanüstü işler yaptılar. Yarışın sonunda onların tüm özverisini göz ününde bulundurarak pedal çevirdim. Poggio'yu takip ettikten sonraki iniş, gücümü toparlamamı sağladı. Buna rağmen beraberimdeki bisikletçilerin kalitesini dikkate aldığımda, kazanmanın oldukça karmaşık bir hal alacağını anlamıştım. Çok hızlı olduğunu bildiğim Matteo Trentin'le aramdaki açığı kapatmak için biraz çaba sarf ettim. Sonrasında sakinliğimi koruyarak Peter Sagan'ın yanında kaldım. Matej Mohoric sprinte kalktığında, kontrolü elime almam gerektiğini biliyordum. 20 metre elde edebilmiş olsaydı, oyunu bitirirdi. Yapabileceğim en iyi şekilde arayı kapattım. Müthiş bir haz!"