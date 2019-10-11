Alaphilippe için sezon kapanıyor

27 yaşındaki Fransız yaptığı açıklamada, “Milano-Torino ve Il Lombardia’da yarışamayacak olduğum için gerçekten çok üzgünüm ancak benim için 2019 sezonunun sonu geldi.”

“Arjantin’deki ilk yarışla birlikte sezon başladığından bu yana her şeyimi vererek yarıştım. 2019, asla unutamayacağım bir yıl oldu ve bunun için takımıma, tüm ekibe, aileme ve sezon boyunca beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Sizinle bu mutlu anları paylaşmak kelimelerle ifade edilemeyecek kadar özeldi.”

Julian Alaphilippe, Ocak ayında Vuelta a San Juan’da aldığı iki etap galibiyetiyle sezona iyi bir başlangıç yapmış, ardından Milan-San Remo’daki ilk anıtsal klasik zaferiyle birlikte Strade Bianche, Tirreno-Adriatico ve Flèche Wallonne’da da galibiyeti elden bırakmamıştı.

Fransa Turu’nda iki hafta boyunca sarı mayoyu üzerinde taşıyan Fransız bisikletçi, burada biri zamana karşı olmak üzere iki de etap galibiyeti elde etmişti.

Son olarak geçtiğimiz hafta Yorkshire’daki dünya şampiyonasında izlediğimiz Alaphilippe, son gün zorlu hava koşullarında gerçekleşen yarışı 28. sırada bitirmişti.

Şimdi size sezonu bitirerek dinlenmesi ve toparlanması gerektiğini belirten 27 yaşındaki Fransız, gelecek sezona mümkün olan en iyi şekilde başlamak istediğini de ekledi.

(Cyclist)