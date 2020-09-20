Yeni hocaları ve transferleriyle sezona galibiyetle giren Alanyaspor ile Kayserispor maça hızlı başladı. Oyuncuların isteği ve arzusu, karşılaşmanın ilk bölümünde iki takımın da pozisyonlara girmesini sağladı. Konuk ekibin yıldızı Hasan Hüseyin, 10'da gole yaklaştı. Akdeniz ekibinde 21'de Bareiro'nun müthiş kafasını kaleci Lung çıkardı .30'da Lopes'in golü VAR'a takıldı. İlk yarıda iki takım, üçüncü bölgede bitiricilik konusunda bir hayli problem yaşarken, sorunu Akdeniz ekibi çözdü.

İlhan saç baş yoldurdu

Devrenin son saniyelerinde Juanfran ceza sahası yayı üzerinden kaleye vurdu, Lung'tan dönen topu Bareiro tamamladı: 1-0. Turuncu- Yeşilliler, ilk golün moraliyle ikinci yarıya da harika başladı. 47'de Davidson'un gelişine vuruşu az farkla auta gitti, 48'de Bareiro karşı karşıya pozisyonda Lung'u geçemedi. İkinci 45'te rakip kaleye bile gelmekte zorlanan Kayseri, 68'da İlhan Parlak ile mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Alanya iyi sinyaller verdi

77'de Attamah büyük bir hata yaptı, Efecan'ın vuruşu Lung'tan döndü. Fırsatçılığını konuşturan Bareiro, farkı 2'ye çıkardı:2-0. Akdeniz temsilcisi, kalan sürede rakibine şans tanımazken, Çağdaş Atan önderliğinde güzel işler yapacağının sinyallerini verdi. Kayseri'de iseyeni transferler soruişareti bıraktı.

Mertcan Polat