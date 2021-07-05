Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur’da 6-19 Temmuz’da gerçekleştireceği birinci etap kampında, 13 Temmuz’da Ukrayna’nın Zorya takımıyla karşılaşacak.

Alanyaspor , 17 Temmuz’da oynayacağı ikinci hazırlık maçının ardından 19 Temmuz’da ilk etap kampını tamamlayacak.

Akdeniz ekibi, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 22 Temmuz-3 Ağustos’ta Düzce’deki Topuk Yaylası’nda gerçekleştirecek.

Alanyaspor, burada 25 Temmuz’da Adana Demirspor, 28 Temmuz’da Hatayspor, 31 Temmuz’da Fatih Karagümrük ve 3 Ağustos’ta Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yaparak kamp çalışmalarını tamamlayacak.