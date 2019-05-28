Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ligin bitmesinin hemen ardından ilk transferini gerçekleştirdi. Turuncu yeşilliler, Braga'nın kalecisi Jose Marafona'yı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Aytemiz Alanyaspor, 2018-2019 sezonunun bitmesiyle yeni sezon kadro çalışmalarına hızlı başladı. İlk transferini gerçekleştiren turuncu yeşilliler, Braga'dan Jose Marafona ile anlaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, Çavuşoğlu ilk transferin kaleci mevkisine olduğunu ve transferlerin devam edeceğini söyledi.

"İLK TRANSFER KALECİ"

Başkan Çavuşoğlu, yeni transferin Alanyaspor camiasına hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezonun ilk transferini bugün hayırlısıyla yapıyoruz. Portekiz'den Marafona biliyorsunuzdur, Portekiz Milli Takımı'nda da zaman zaman görev yaptı. Kendisi takip ettiğimiz ve izlediğimiz bir oyuncuydu, bizzat kendim de gittim, izledim. İnşallah kulübümüze fayda getirecek, Alanyaspor Kulübü'ne de hayırlı uğurlu olsun. Sezonun ilk transferine kaleciyle başladık. Kendisi kariyerli bir kaleci. İnşallah bundan sonra Alanyaspor'un başarısı için ter dökecek. Kendisine Alanyasporumuz ve Alanyamız adına hoşgeldin diyorum. İnşallah önümüzdeki sene için başarılar diliyorum. Bugün bismillah dedik, transfere başladık" dedi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

İki yıllığına Alanyaspor'a imza atan 32 yaşındaki file bekçisi Marafona ise Süper Lig'i takip ettiğini söyledi. Alanyaspor taraftarına seslenen Marafona, "Bana güvensinler. Her şeyden önce başkanımıza ve Alanyaspor'a çok teşekkür ediyorum. Bana çok güvendikleri ve bu transferi gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Türkiye takip ettiğim bir lig. Özellikle Djalma Campos ve Baiano ile beraber oynadım. Kulüp hakkında, şehir hakkında ve başkanımız hakkında çok harika şeyler söylediler. O yüzden kulübü ve Türkiye ligini çok iyi biliyorum. Taraftarımızın gönülleri çok rahat olsun, elimden gelenin en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreninden görüntü

- Başkan Çavuşoğlu'nun konuşması

- Marafona'nın konuşması

(FOTOĞRAFLI)