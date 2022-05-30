İtalya'dan flaş bir iddia geldi... Çizme basınından Fabrizio Romano, Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli için Spezia'nın devrede olduğunu yazdı.

Haberde, Thiago Motta ile yollarını ayıracak olan Spezia'nın uzun süredir takip ettiği Farioli ile ilgilendiği öne sürüldü.

2020 yılında Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Alanyaspor'da çalışan ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçen ve son olarak şu anda Alanyaspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 39 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Henüz 33 yaşında olan ve B Lisans sahibi olan genç hocanın, Turuncu-Lacivertliler'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.