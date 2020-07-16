Alanyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde başlattığı 'hatıra bilet' kampanyasına destek artarak devam ediyor.

Alanyaspor konuyla alakalı resmi sitesinden açıklama yaptı!

Kampanyamıza son olarak Ponto MK Leather 10 bin TL, Alaiye Et ve Gurme, Nordic Art İnşaat Emlak, Söylemezoğlu Meşrubat, Opal Yapı, Günsu AŞ ve HS Himay Gıda ile Asia Beach Resort Hotel’in sahibi olan Asbaşkanımız Dilaver Çekiç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Maremont Real Estate şirketinin sahibi Murat Kayacan, Eray Erdem ve Ahmet Pehlivan 5’er bin TL değerinde ‘hatıra bilet’ satın alarak destek oldular.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kampanyaya katılan firma ve yetkililerine hatıra biletlerini vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Alanya’da yaşayan iş insanlarının, firmaların ve halkımızın desteğini görmekten dolayı mutlu olduğunu belirten başkanımız Hasan Çavuşoğlu, “Herkesin birleşebildiği bir tek yer Alanyaspor Kulübü’dür. Hep birlikte kulübümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kale Arkası 50 TL, Maraton 100 TL, VIP A 1000 TL ve VIP B 500 TL olan hatıra biletlerimizin satışına Alanyaspor Store'de, Protokol A 10 bin TL ve Protokol B 5 bin TL olan hatıra biletlerimizin satışına ise kulüp tesislerimizde devam ediyor.