Süper Lig 'de Galatasaray 'ı sahasında konuk eden Alanyaspor , bu maç öncesi oynadığı son3karşılaşmayıtoplamda 11gol atarak kazanmıştı. Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından göreve eski yardımcı hocası Francesco Farioli'yi getiren Alanya, başarılı performansını Sarı-Kırmızılılar karşısında da sürdürdü.

Önce Adana sonra Paşa...

Ligde son mağlubiyetini 22 Aralık2021'deki GaziantepFKdeplasmanında2-1'lik skorla alan Akdeniz temsilcisi, daha sonra çıktığı6 karşılaşmada3galibiyetinin yanına3. beraberliğini ekleyerek namağlup serisini 6'ya çıkardı. İlk yarıda 1-0yendiği Aslan'a karşı bir sezon içerisinde ilk duble yapma fırsatını öne de geçmesine rağmen kaçıran Farioli'nin öğrencileri, 72'de Juanfran'ın kırmızı kart görüp 10kişi kalmalarına rağmen konuk ekip karşısında hem oyun hem de fizik anlamında üstünlüğünü son ana kadar korudu.

Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Adana Demirile karşılaşacak Alanya, daha sonra ligde Kasımpaşa'nın konuğu olacak.



