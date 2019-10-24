Alanyaspor’u Papiss Cisse sırtlıyor

Alanyaspor forması altında geride bıraktığımız sezon attığı 16 golle dikkat çeken Papiss Cisse, bu sezon daha 8. haftada 8 gole ulaştı.

Krallık yarışında Adis Jahovic’in (7) önünde zirvede yer alan Cisse, özellikle iç saha maçlarında fark yaratıyor, takımını sırtlıyor. Lider, evindeki 4 maçı da kazanırken, Senegalli yıldız bu karşılaşmaların hepsinde ağları havalandırmayı başardı.

Bu sezonki 8 golün 6’sını taraftarı önünde kaydeden 34 yaşındaki santrfor, kariyerinin de en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Cisse böyle devam ederse, Vagner Love’un ardından Alanyaspor’un Süper Lig’de çıkartacağı ikinci gol kralı olabilir