Beşiktaş uzun süredir görüşmeler yaptığı Tayfur Bingöl transferinde mutlu sona ulaştı...

Alanyaspor 'a imza atarken, "Hayalim Beşiktaş forması giymek" diyen 29 yaşındaki sağ bek, Siyah-Beyazlılar'a açık mesaj göndermişti. Sezonun sona ermesiyle Siyah-Beyazlılar da tecrübeli oyuncu için Akdeniz ekibiyle temasa geçmişti.

Transfer döneminin başından bu yana kulüpler arasında sıkı pazarlıklar yapılırken, TRT Spor bugün itibariyle anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

Bu doğrultuda Tayfur Bingöl'ün bir sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyeceği kaydedildi.

Görüşmelerde Francisco Montero'nun da Turuncu-Yeşilliler'e kiralanması konuşuluyordu. İspanyol stoperin geleceği henüz belirsizliğini korurken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.



