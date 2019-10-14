Alanyasporlu sporculardan 5 madalya

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor eskrim takımı Konya'da düzenlenen U10, U12 ve U14 Eskrim Açık Turnuvası'ndan 5 madalyayla döndü.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen U10, U12 ve U14 Eskrim Açık Turnuvası'nın ilk gün yapılan U14 erkek müsabakalarında Alanyasporlu sporcu Cengizhan Öner finalde Antalya ferdi sporcusu Mert Şekerci'yi 15-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı gün yapılan U12 kızlarda ise İlke Taşbaş bronz madalya kazandı.

Turnuvanın ikinci günü yapılan U12 erkekler müsabakalarında sporcu Doruk Erolçevik gümüş madalyanın sahibi olurken, U14 kızlarda ise Kayra Naz Özcan gümüş madalya, aynı kategorideki diğer sporcu Zeynep Sevim Uçkaya bronz madalya kazandı.

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