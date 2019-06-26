ALANYA, (DHA)- ALANYASPORLU eskrimciler 26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak U10, U12, U14 Epe, Flöre ve Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası için Sivas'a gitti.

Antrenör Leyla Azizova ve Murtaza Berkan Anıl gözetiminde Sivas'a giden turuncu yeşilli sporcular, 34 ilden 1531 sporcunun katılacağı şampiyonanın ilk 2 gününde ferdi, 3'üncü gün ise takım maçlarında mücadele edecek.

Antrenör Murtaza Berkan Anıl, sezonun en önemli şampiyonasında her zamanki gibi yine kürsü mücadelesi vereceklerini söyledi. Bir yıllık çalışmalarının meyvelerini toplamak istediklerini belirten Anıl, "Elde edeceğimiz derecelerle başarılı geçen 2018-2019 sezonunu taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Alanyaspor Eskrim Şubesi Koordinatörü Kerim Kılınç da "Bugüne kadar şubemize desteklerini esirgemeyen ve bu önemli şampiyona öncesinde motivasyon olması adına futbol A takımımızın otobüsünü eskrim takımına tahsis ederek sporcularımıza güzel bir jest yapan başta Alanyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunar, sporcularımıza başarılar dilerim" diye konuştu.

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