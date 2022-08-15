Süper Lig 'in 2. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. 31. dakikada 3-0 geriye düşen Akdeniz ekibi sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Turuncu-Yeşilliler'de geri dönüşün fitilini ateşleyen, skoru 3-1'e getiren harika frikik golüne imza atan Efkan Bekiroğlu mücadeleyi değerlendirdi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon da İstanbul'da hemen hemen aynı maçı oynadık. İlk dakikada gol yemiştik ama bu sefer pes etmedik. 3-1'i bulduk, gol de bana nasip oldu. Çok morallendik. Takımımız çok güzel. 3-0'dan 3-3'e döndük. 4-3'ü de istiyorduk. Oyun bize dönmüştü. Biz bastırıyorduk gol için ama nasip olmadı maalesef... Biz 4'te 5'te atardık ama öncesinde 4. yememeliydik" dedi.