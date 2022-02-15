Alanyaspor formasıyla Türkiye'ye ayak basan ve Turuncu-Yeşilliler'de geçen sezon 11 gol, 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Davidson'dan sürpriz hamle... Bu sezon da Süper Lig'de 22 maçta 6 kez ağları sarsıp, 4 de gol pası veren Brezilyalı yıldız, Akdeniz ekibinden ayrıldı.

30 yaşındaki futbolcunun, Çin temsilcisi WH Three Towns'a transfer olduğu açıklandı. Alanyaspor'dan yapılan duyuruda, "Pereira’ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli futbolcu için Uzak Doğu ekibinin kasasından 2 milyon Euro çıkacağı öğrenildi. Öte yandan Three Towns gün içinde Galatasaray 'ın da gündemine gelen Nicalae Stanciu transferini de açıkladı.

Davidson 2020-21 sezonunda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'ten 500 bin Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'a imza atmıştı.



